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Гол Нани принес «Орландо Сити» победу над «Интер Майами», за который забил Игуаин

05:21
26 июня. «Интер Майами» — «Орландо Сити» — 1:2. Фото Twitter
26 июня. «Интер Майами» — «Орландо Сити» — 1:2. Фото Twitter
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«Орландо Сити» одержал волевую победу над «Интер Майами» в матче регулярного чемпионата MLS (2:1). Клуб, со-владельцем которого является экс-полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм, потерпел четвертое поражение кряду.

На 67-й минуте ударом с дальней дистанции отметился нападающий Гонсало Игуаин, забивший пятый мяч за «Интер Майами» в этом сезоне. Почти сразу соперник сравнял счет — голом с передачи экс-вингера «Манчестер Юнайтед» Нани отметился Крис Мюллер. На 80-й минуте португалец забил уже сам — это его 6-й мяч в сезоне.

«Интер Майами» идет на 11-м месте в турнирной таблице. «Орландо Сити», одержавший третью победу кряду, занимает 2-ю строчку.

MLS

Регулярный чемпионат

«Интер Майами» — «Орландо Сити» — 1:2 (0:0)

Голы: Игуаин, 67 (1:0). Мюллер, 73 (1:1). Нани, 80 (1:2).

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Евгений Козинов все материалы автора
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