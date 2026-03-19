«Интер Майами» сыграл вничью с «Нэшвиллом» и вылетел из Кубка чемпионов КОНКАКАФ

«Интер Майами» сыграл вничью с «Нэшвиллом» в ответном матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ — 1:1. Игра прошла на «Чейз Стэдиум» в Форт Лодердейл.

На 7-й минуте нападающий «цапель» Лионель Месси открыл счет и забил свой 900-й гол в карьере. Во второй половине гости отыгрались — отличился Кристиан Эспиноза.

Первый матч закончился нулевой ничьей, поэтому из-за гола в выездном матче «Нэшвилл» вышел в четвертьфинал турнира.

Кубок чемпионов КОНКАКАФ

1/8 финала

Ответный матч

«Интер Майами» — «Нэшвилл» — 1:1 (1:0)

Голы: Месси, 7 — 1:0. Эспиноса, 74 — 1:1.

Первый матч — 0:0.