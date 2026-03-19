Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Уведомления
Главная
Футбол
Зарубежные

19 марта, 04:01

«Интер Майами» сыграл вничью с «Нэшвиллом» и вылетел из Кубка чемпионов КОНКАКАФ

Евгений Козинов
Корреспондент
Лионель Месси (в центре).
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Интер Майами» сыграл вничью с «Нэшвиллом» в ответном матче 1/8 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ — 1:1. Игра прошла на «Чейз Стэдиум» в Форт Лодердейл.

На 7-й минуте нападающий «цапель» Лионель Месси открыл счет и забил свой 900-й гол в карьере. Во второй половине гости отыгрались — отличился Кристиан Эспиноза.

Первый матч закончился нулевой ничьей, поэтому из-за гола в выездном матче «Нэшвилл» вышел в четвертьфинал турнира.

Кубок чемпионов КОНКАКАФ

1/8 финала

Ответный матч

«Интер Майами» — «Нэшвилл» — 1:1 (1:0)

Голы: Месси, 7 — 1:0. Эспиноса, 74 — 1:1.

Первый матч — 0:0.

Лионель Месси (справа).Месси забил 900-й гол и снова превзошел Роналду. Праздник испортил вылет «Интер Майами» из Кубка чемпионов

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Лионель Месси
ФК Интер Майами
Читайте также
Сенат США принял резолюцию о прекращении военных действий в Иране
Бобровский, Овечкин и остальные. Лучшие свободные агенты НХЛ нынешнего лета
В МИД РФ рассказали о возможностях Украины по производству топлива для АЭС
«Был бы рад покритиковать ФИФА за чемпионат мира, но нет поводов». Интервью Аршавина
Герой ЧМ-2026 едет в «Трактор», норвежцы запретят ему играть за сборную, а Барабанову дадут 124 млн в год. Главные трансферные новости КХЛ
ЦТАК сообщило о принятии эсминца «Чвэ Хён» на вооружение ВМС КНДР
Популярное видео
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Файзуллаев — о ЧМ-2026 и мечте о «Барселоне»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия — Сербия: трансляция
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. Россия уступила Чехии и сыграет за бронзу
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Лига наций. 1/2 финала. Россия — Чехия: трансляция
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Россия в полуфинале Лиги наций сыграет с Чехией
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Лига наций-2026. Россия — Италия: трансляция
Россия — в полуфинале Лиги наций
Россия — в полуфинале Лиги наций
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций. Россия — Турция — трансляция
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис — 21:0!
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Лига наций-2026. Россия — Тунис: прямой эфир
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано»: Лига конференций, видеообзор
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Спартак» — «Краснодар»: Кубок России, суперфинал, видеообзор матча
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Фрайбург» — «Астон Вилла»: Лига Европы, финал, видеообзор
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Зенит»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Акрон»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Пари НН»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ахмат»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 30-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
РПЛ: видео всех голов 30-го тура 17 мая
Материалы сюжета: Месси: «Интер Майами» после разрыва с «ПСЖ» без возвращения в «Барселону»
ЧМ-2026 — прощальный для Роналду и Месси. Их возможная встреча станет кульминацией всего современного футбола
Месси напугал аргентинских болельщиков перед ЧМ. Лео попросил замену из-за травмы в матче МЛС
У Месси отняли хет-трик в матче МЛС. Третий мяч форварда записали как автогол вратаря «Цинциннати»
Дубль и голевая передача Месси принесли «Интер Майами» волевую победу над «Цинциннати»
Месси на высоте: оформил 1+2 против «Торонто» и побил рекорд Джовинко в МЛС
Месси в деле: забил 901-й гол в карьере — «Нью-Йорку» со штрафного
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Месси забил 900-й гол в карьере

Маскерано после вылета «Интер Майами» из Кубка чемпионов КОНКАКАФ: «Это очень грустный вечер, полный разочарования»

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости