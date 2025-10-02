Инфантино заявил, что ФИФА стремится использовать силу футбола для объединения людей

Президент ФИФА Джанни Инфантино подчеркнул важность миссии футбола по объединению людей по всему миру, особенно в контексте ситуации в секторе Газа.

«В ФИФА мы стремимся использовать силу футбола для объединения людей в разделенном мире. Мы думаем о тех, кто страдает от многочисленных конфликтов, существующих сегодня по всему миру, и самое важное послание, которое может донести футбол сейчас, — это послание мира и единства», — приводит ТАСС слова Инфантино со ссылкой на пресс-службу ФИФА.

Он также отметил, что ФИФА не может решить геополитические проблемы, но должна заниматься продвижением футбола.

«ФИФА не может решить геополитические проблемы, но она может и должна продвигать футбол во всем мире, используя его объединяющие, образовательные, культурные и гуманитарные ценности», — добавил он.

В среду RMC Sport сообщил, что несколько футбольных федераций призвали УЕФА отстранить израильские команды от турниров из-за ситуации в Газе.

29 сентября газета The Guardian писала, что на этой неделе должно пройти голосование исполкома УЕФА, по итогам которого израильские клубы и сборные могут быть исключены из турниров под эгидой организации, но запрет не будет распространяться на соревнования, проводящиеся в сотрудничестве с ФИФА. Однако 30 сентября Sky Sports сообщил, что УЕФА приостановил голосование по отстранению команд из Израиля после предложения президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа.