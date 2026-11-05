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Инфантино обратился к Роналду: «Твоя международная карьера навсегда останется частью истории футбола»

Сергей Филин

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино отреагировал на решение нападающего Криштиану Роналду завершить карьеру в сборной Португалии.

5 октября 41-летний форвард опубликовал в соцсетях обращение. В видео он сообщил о завершении карьеры в национальной команде.

«Немногие футболисты когда-либо тронули сердца фанатов по всему миру так, как это сделал Роналду. Он стал первым игроком в истории, забившим голы на шести различных чемпионатах мира по футболу, и лучшим бомбардиром среди мужских сборных. Криштиану достиг таких высот, которые, возможно, никогда не будут повторены, но его величайшее наследие выходит далеко за рамки рекордов, трофеев и голов.

Он вдохновлял поколения и объединял миллионы фанатов, нес надежды и гордость Португалии на величайших мировых аренах. Спасибо тебе, Криштиану, за страсть, незабываемые моменты и огромный вклад, который ты внес в нашу прекрасную игру. Твоя международная карьера навсегда останется частью истории футбола», — написал Инфантино в соцсетях.

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Роналду играл за основную сборную Португалии с 2003 года и провел за нее 234 матча, в которых забил 146 голов. Ему принадлежит мировой рекорд по забитым мячам в истории национальных команд. Вместе со сборной Португалии форвард стал чемпионом Европы в 2016 году и дважды выигрывал Лигу наций (2018/19, 2024/25).

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Криштиану Роналду
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Сборная Португалии по футболу
Джанни Инфантино
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