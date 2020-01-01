Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

Иньеста вместе с «Виссел Кобе» завоевал Кубок Японии, Вилья завершил карьеру

15:57
Теги:

«Виссел Кобе» в финале Кубка Японии обыграл «Касима Антлерс» со счетом 2:0.

Клуб из Кобе завоевал первый трофей в истории.

В составе победителей выступают защитник Томас Вермален, полузащитники Андрес Иньеста и Серхи Сампер, а также форвард Лукас Подольски.

Экс-нападающий «Барселоны» и сборной Испании Давид Вилья в этом завершил игровую карьеру. Он вышел на замену Подольски на 92-й минуте.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир