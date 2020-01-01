Иньеста вместе с «Виссел Кобе» завоевал Кубок Японии, Вилья завершил карьеру
15:57
«Виссел Кобе» в финале Кубка Японии обыграл «Касима Антлерс» со счетом 2:0.
Клуб из Кобе завоевал первый трофей в истории.
В составе победителей выступают защитник Томас Вермален, полузащитники Андрес Иньеста и Серхи Сампер, а также форвард Лукас Подольски.
Экс-нападающий «Барселоны» и сборной Испании Давид Вилья в этом завершил игровую карьеру. Он вышел на замену Подольски на 92-й минуте.
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