Иньеста вместе с «Виссел Кобе» завоевал Кубок Японии, Вилья завершил карьеру

«Виссел Кобе» в финале Кубка Японии обыграл «Касима Антлерс» со счетом 2:0.

Клуб из Кобе завоевал первый трофей в истории.

В составе победителей выступают защитник Томас Вермален, полузащитники Андрес Иньеста и Серхи Сампер, а также форвард Лукас Подольски.

Экс-нападающий «Барселоны» и сборной Испании Давид Вилья в этом завершил игровую карьеру. Он вышел на замену Подольски на 92-й минуте.