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Сегодня, 12:42

Иньеста решил летом покинуть японский «Виссел Кобе»

Мария Гусева
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Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста принял решение покинуть японский клуб, сообщает Nikkan Sports.

Несмотря на то, что его контракт с клубом рассчитан до января 2024 года, 38-летний испанец намерен в июле уехать из Японии.

Сообщается, что Иньеста недоволен своей физической формой и ролью, которую он занимает в клубе. Полузащитник не собирается завершать карьеру и планирует рассмотреть предложения от команд с Ближнего Востока и США.

Иньеста выступает за «Виссел Кобе» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне он провел 4 матча и не отметился результативными действиями.

В составе «Барселоны», за которую Иньеста выступал с 2002 по 2018 год, футболист девять раз выиграл чемпионат Испании, четыре раза Лигу чемпионов и по три раза Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Андрес Иньеста
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