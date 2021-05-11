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Иньеста продлил контракт с «Виссел Кобе» до 2023 года

09:19
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Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба команды.

По данным источника, новое соглашение 37-летнего игрока с японским клубом рассчитано до лета 2023 года. В прошлом сезоне «Виссел Кобе» занял 14-е место в турнирной таблице. Хавбек отметился 4 голами и 6 результативными передачами.

В составе «Виссел Кобе» Иньеста выступает с 2018 года, куда перешел из «Барселоны».

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