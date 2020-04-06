Иньеста показал, как зажигательно танцует с женой во время карантина
Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста опубликовал в своем Twitter видео, на котором они танцуют с женой в рамках специального челленджа.
Bailando se pasa mejor?— Andr?s Iniesta (@andresiniesta8) April 6, 2020
Os gusta nuestro #OhNaNaNaChallenge? ?@AnnaOrtiz34 @mikakus #Mikakus pic.twitter.com/okeNHxEdRk
На прошлой неделе одноклубник футболиста защитник «Виссел Кобе» и сборной Японии Готоку Сакаи сдал положительный тест на коронавирус. Что стало первым случаем заражения коронавирусом в чемпионате Японии.
По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 1 288 372 человек, умерших — 70 482, выздоровевших — 270 249. По данным Роспотребнадзора на 6 апреля, в России зарегистрированы 6 343 случая коронавируса, 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек. По этой причине отменены практически все соревнования, а спортсмены находятся дома на самоизоляции.