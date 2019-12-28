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Иньеста отказал трем клубам из МЛС

28 декабря 2019, 22:43
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Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста попал в сферу интересов клубов из МЛС, утверждает El Mundo Deportivo. Названия команд не сообщаются, однако известно, что 35-летний испанец отказался от перехода, так как намерен отработать полностью свой контракт в Японии, который заканчивается через два года.

Ранее аргентинский «Эстудиантес» вел переговоры с Иньестой, однако игрок также отказался от перехода.

В текущем сезоне на счету испанца 6 голов и 6 результативных передач в 23 матчах чемпионата Японии.

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