Иньеста отказал трем клубам из МЛС

Полузащитник «Виссел Кобе» Андрес Иньеста попал в сферу интересов клубов из МЛС, утверждает El Mundo Deportivo. Названия команд не сообщаются, однако известно, что 35-летний испанец отказался от перехода, так как намерен отработать полностью свой контракт в Японии, который заканчивается через два года.

Ранее аргентинский «Эстудиантес» вел переговоры с Иньестой, однако игрок также отказался от перехода.

В текущем сезоне на счету испанца 6 голов и 6 результативных передач в 23 матчах чемпионата Японии.