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Сегодня, 14:10

Иньеста купил клуб третьего дивизиона Дании

Алина Савинова
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Андрес Иньеста.
Фото Global Look Press

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста сообщил, что вместе со своей компанией Never Say Never (NSN) купил датский футбольный клуб «Хельсингер».

Клуб основан в 2005 году. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Хельсингер Стэдиум» общей вместимостью более 4000 зрителей.

В настоящее время «Хельсингер» выступает в третьем по силе дивизионе страны. В сезоне-2017/18 он принимал участие в датской суперлиге.

«Футбол и спорт в целом — это то, что нам нравится. То, что они заявляют, очень позитивно. Я уверен, что смогу присоединиться к клубу и попытаться привнести в него весь наш опыт, накопленный в разных условиях, и попытаться развить и улучшить клуб», — приводит слова Иньесты Sport TV2.

Иньеста завершил игровую карьеру в октябре этого года в возрасте 40 лет. Последним его клубом был «Эмирейтс» из ОАЭ.

В составе «Барселоны» испанец девять раз становился чемпионом Испании, шесть раз — обладателем Кубка страны и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. Он также является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

Андрес Иньеста
Футбол
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