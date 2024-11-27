Индзаги — о победе «Интера» над «Лейпцигом»: «Жаль, что не удалось забить второй гол»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу команды в матче 5-го тура Лиги чемпионов с «Лейпцигом» (1:0).

«Мы провели отличный матч, постоянно контролировали ситуацию, а с «Лейпцигом» это непросто. Они больше атаковали в заключительной части игры, Зоммер хорошо отработал на воротах. Жаль, что не удалось забить второй гол, но команда от этого мало пострадала», — цитирует Индзаги пресс-служба UEFA.

«Интер» с 13 очками лидирует в турнирной таблице Лиги чемпионов, «Лейпциг» не набрал очков и идет 33-м.