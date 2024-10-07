Индийский «Мохун Баган» исключили из азиатской Лиги чемпионов за отказ ехать в Иран

Индийский «Мохун Баган» исключен из розыгрыша второго дивизиона азиатской Лиги чемпионов, сообщается на сайте Азиатской конфедерации футбола (АФК).

Причиной стала неявка команды на выездной матч против иранского «Трактора», который должен был пройти 2 октября в Тебризе. По информации The Indian Express, футболисты решили отказаться от поездки из соображений безопасности.

3 октября стало известно, что «Аль-Наср» из-за резкого ухудшения ситуации на Ближнем Востоке не хочет лететь в Тегеран на матч Лиги чемпионов АФК с «Эстеглялем», запланированный на 22-е число. Клуб из Эр-Рияда потребовал переноса встречи на нейтральное поле.

Групповой этап азиатской Лиги чемпионов сезона-2024/25 стартовал 16 сентября и завершится 19 февраля 2025 года.