Имел ли право судья засчитать гол в матче за Суперкубок Таджикистана?
17:50
На 78-й минуте матча за Суперкубок Таджикистана «Истиклол» — «Худжант» (2:1), когда хозяева сравняли счет, в ходе голевой атаки на поле оказались два мяча. Арбитр ФИФА Насрулло Кабиров решил, что лишний мяч не мешает игре, и продолжил матч. По правилам судья имел на это право. (Александр Бобров)
«Истиклол» обыграл «Худжанд» в матче за Суперкубок Таджикистана
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