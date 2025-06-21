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21 июня 2025, 11:30

Икер Муньяин покинул «Сан-Лоренсо» и может завершить карьеру

Игнат Заздравин
Корреспондент

Аргентинский «Сан-Лоренсо» объявил об уходе полузащитника Икера Муньяина.

32-летний испанец выступал за команду с сентября 2024 года. Он провел 26 матчей, забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу. Ранее футболист играл за «Атлетик» из Бильбао.

Также Муньяин заявил, что может завершить карьеру после ухода из аргентинского клуба.

«Я впервые подумываю о том, чтобы бросить играть. Есть все шансы, что это произойдет. Мне придется продолжать размышлять над этим», — цитирует Муньяина Mundo Deportivo.

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ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Сан-Лоренсо
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