Икер Муньяин покинул «Сан-Лоренсо» и может завершить карьеру

Аргентинский «Сан-Лоренсо» объявил об уходе полузащитника Икера Муньяина.

32-летний испанец выступал за команду с сентября 2024 года. Он провел 26 матчей, забил четыре мяча и сделал одну голевую передачу. Ранее футболист играл за «Атлетик» из Бильбао.

Также Муньяин заявил, что может завершить карьеру после ухода из аргентинского клуба.

«Я впервые подумываю о том, чтобы бросить играть. Есть все шансы, что это произойдет. Мне придется продолжать размышлять над этим», — цитирует Муньяина Mundo Deportivo.