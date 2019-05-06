Испанский голкипер "Порту" Икер Касильяс, который сегодня, 6 мая, был выписан из больницы после перенесенного сердечного приступа и операции, выразил благодарность всем, кто оказывал поддержку на протяжении этого времени, информирует Daily Mirror.

– Ваша поддержка, которую я получал в последние несколько дней, помогала мне улыбаться в такие сложные моменты. Хочу поблагодарить госпиталь, главу медицинской службы "Порту", доктора Нельсона, кардиолога Жоао Карлоса Сильву и всех людей в Порту, которые позаботились о том, чтобы я своевременно попал в больницу. Также хочу сказать слова благодарности всем людем, которые поддерживали меня в социальных сетях, – цитирует Касильяса Daily Mirror.

Касильяс выступает в "Порту" с 2015 года. 37-летний испанец выиграл чемпионат (сезон-2017/18) и Суперкубок Португалии (2018).

Ранее в СМИ появлялась информация, что вратарь может завершить карьеру после сердечного приступа.

Касильяс выписан из больницы после перенесенного сердечного приступа