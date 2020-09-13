Игуиан будет зарабатывать в США 7,5 миллиона евро за сезон

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин близок к переходу в команду Дэвида Бэкхема «Интер Майами». Аргентинец прилетел в США, где его встретил один из совладельцев клуба Хорхе Мас.

Аргентинец договорился об условиях контракта с клубом, сообщает в Twitter журналист Николо Скира. Договор будет рассчитан до декабря 2022 года, а сам Игуаин будет зарабатывать 7,5 миллиона евро в год.

В прошедшем сезоне Игуаин провел 44 матча за «Ювентус» и забил 11 мячей при восьми голевых передачах.