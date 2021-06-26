Игуаин с дальней дистанции забил пятый гол в сезоне MLS. Видео

«Интер Майами» открыл счет в матче регулярного чемпионата MLS против «Орландо Сити». На 68-й минуте встречи голом отметился форвард Гонсало Игуаин.

33-летний аргентинец ударом с дальней дистанции поразил ворота соперника. Для него этот мяч стал пятым в этом сезоне MLS.

Игуаин с сентября 2020 года выступает за клуб, совладельцем которого является экс-полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм. Его контракт рассчитан до конца 2022 года.