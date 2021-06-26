Футбол
Новости Евро-2020 Сборная России Результаты Тинькофф РПЛ
Лига чемпионов
Суперкубок УЕФА
Лига Европы
Клубный ЧМ по футболу
Лига конференций
Чемпионат мира-2022
Кубок Америки
Англия
Испания
Италия
Кубок Либертадорес
Другие страны
Франция
Кубок Африки
Германия
Кубок Азии
Женский футбол
ЧМ по футболу 2022
БЕТСИТИ Кубок России
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
ФНЛ
Молодёжная сборная России
ПФЛ
Олимпиада
Лига наций УЕФА
Молодежный Евро-21
Трансферы
Видео
Другие
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

Игуаин с дальней дистанции забил пятый гол в сезоне MLS. Видео

04:57
Теги:

«Интер Майами» открыл счет в матче регулярного чемпионата MLS против «Орландо Сити». На 68-й минуте встречи голом отметился форвард Гонсало Игуаин.

33-летний аргентинец ударом с дальней дистанции поразил ворота соперника. Для него этот мяч стал пятым в этом сезоне MLS.

Игуаин с сентября 2020 года выступает за клуб, совладельцем которого является экс-полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм. Его контракт рассчитан до конца 2022 года.

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

19-летняя украинка зарядила 2,06 м, это близко к мировому! Выше не прыгала даже Ласицкене
Пять идеальных продуктов для повышения тестостерона у мужчин
Гаджи Автомат выбыл с боя против Мальдонадо
«Не дать мне нейтральный статус сейчас — просто некрасиво». Шубенков устроил шоу в микст-зоне в Чебоксарах

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора
vs
0
Офсайд