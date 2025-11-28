Игроков «Эстудиантеса» и тренера Верона дисквалифицировали за акцию протеста против нового регламента

Игроков «Эстудиантеса» дисквалифицировали на два матча за то, что они повернулись спиной к футболистам «Росарио» во время чемпионского коридора. Были отстранены все 11 игроков стартового состава в игре 24 ноября.

Кроме того, президента «Эстудиантеса» Хуана Себастьяна Верона отстранили на полгода от любой деятельности, связанной с футболом.

Таким образом «Эстудиантес» выражал протест против того, что чемпионом объявили «Росарио», который по итогам Апертуры и Клаусуры набрал 66 очков, что на четыре больше, чем у «Боки Хуниорс».

В то же время чемпионский матч между победителями Апертуры и Клаусуры по итогам плей-офф все равно будет проводиться. При этом «Росарио» уже проиграл «Эстудиантесу» в 1/8 финала Клаусуры (0:1).

Победителем финала Апертуры в этом году стал «Платенсе», который обыграл «Уракан» (1:0).