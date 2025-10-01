Игроки «Зенита» Дуглас Сантос и Энрике вызваны в сборную Бразилии на октябрьские матчи

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти объявил список футболистов, вызванных на октябрьские товарищеские матчи национальной команды.

В состав попали два футболиста «Зенита» Дуглас Сантос и Луис Энрике, которые также вызывались на игры сборной в сентябре.

Из «Реала» вызваны Винисиус Жуниор, Родриго и Эдер Милитао. В прошлый раз Анчелотти не приглашал футболистов мадридского клуба в сборную Бразилии.

В октябре у национальной команды запланированы товарищеские матчи с Южной Кореей (10 октября) и Японией (14 октября).