Сегодня, 21:30

Игроки «Зенита» Дуглас Сантос и Энрике вызваны в сборную Бразилии на октябрьские матчи

Ана Горшкова
Корреспондент
Дуглас Сантос.
Фото Global Look Press

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти объявил список футболистов, вызванных на октябрьские товарищеские матчи национальной команды.

В состав попали два футболиста «Зенита» Дуглас Сантос и Луис Энрике, которые также вызывались на игры сборной в сентябре.

Из «Реала» вызваны Винисиус Жуниор, Родриго и Эдер Милитао. В прошлый раз Анчелотти не приглашал футболистов мадридского клуба в сборную Бразилии.

В октябре у национальной команды запланированы товарищеские матчи с Южной Кореей (10 октября) и Японией (14 октября).

Дуглас Сантос
Карло Анчелотти
Сборная Бразилии по футболу
Луис Энрике (тренер)
Митрофанов — о ситуации с Израилем: «Возникает вопрос двойных стандартов, страны обращают на это внимание»

КХЛ на Кинопоиске

