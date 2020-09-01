Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Зарубежные

Игроки «Крумкачи» вышли на матч с «Динамо» в футболках с надписью «Мы против насилия»

17:46
Игроки «Крумчачи». Фото ФК «Крумчачи»
Игроки «Крумчачи». Фото ФК «Крумчачи»

Накануне матча 1/16 финала Кубка Белоруссии против минского «Динамо» футболисты «Крумкачи» вышли на поле в футболках с надписью «Мы против насилия», сообщает портал TUT.by.

Эта акция посвящена поддержке партнеров по команде Сергей Козека и Павла Рассолько, которых белорусский ОМОН задержал 30 августа. После задержания футболистов избили и отправили в отделение милиции.

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир