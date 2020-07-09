Игроки «Филадельфии» вышли на матч в футболках с фамилиями афроамериканцев, погибших от жестокости полиции

Футболисты клуба «Филадельфия Юнион» вышли на матч турнира MLS is Back против «Нью-Йорк Сити» в специальных футболках, сообщает ESPN. На них написаны фамилии афроамериканцев, которые погибли из-за жестокого обращения полицейских.

The Philadelphia Union's jerseys are honoring the names of members of the Black community who lost their lives to police brutality. pic.twitter.com/NWQZrlgvpq — ESPN (@espn) July 9, 2020

В частности, на футболке вратаря команды Андре Блэйка была фамилия Флойд в честь Джорджа Флойда. Его гибель от рук полицейского США стала причиной массовых акций протеста и активизации движения по борьбе с расизмом. Также перед игрой футболисты сверху надели футболки с надписью «Black Lives Matter» (жизни черных имеют значение — Прим. «СЭ»).