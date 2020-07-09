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Игроки «Филадельфии» вышли на матч в футболках с фамилиями афроамериканцев, погибших от жестокости полиции

9 июля 2020, 19:51
Игроки «Филадельфии» перед матчем. Фото Twitter.
Игроки «Филадельфии» перед матчем. Фото Twitter.

Футболисты клуба «Филадельфия Юнион» вышли на матч турнира MLS is Back против «Нью-Йорк Сити» в специальных футболках, сообщает ESPN. На них написаны фамилии афроамериканцев, которые погибли из-за жестокого обращения полицейских.

В частности, на футболке вратаря команды Андре Блэйка была фамилия Флойд в честь Джорджа Флойда. Его гибель от рук полицейского США стала причиной массовых акций протеста и активизации движения по борьбе с расизмом. Также перед игрой футболисты сверху надели футболки с надписью «Black Lives Matter» (жизни черных имеют значение — Прим. «СЭ»).

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