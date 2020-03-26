Игроки белорусского «Химика» хотели сыграть еще несколько договорных матчей, но не смогли
Защитник белорусского «Химика» Валерий Белявский ответил на вопросы о договорных матчах в суде.
Ранее игроки Алексей Сучков и Белявский были пожизненно дисквалифицированы Белорусской федерацией футбола и признаны персонами нон-грата по результатам расследования дела об организации договорных матчей.
— Боровицкий говорил, что мы передумали и решили играть честно матч против минского «Торпедо», — приводит слова Белявского в суде «Прессбол». — Это не так. Просто не получилось.
— То есть и тот матч должен был стать договорным?
— Да.
— Почему сначала был один состав, а затем привлекли еще и Прокопенко?
— Да гол забил в предыдущем матче. Ненужный.
— Из-за этого не состоялся договорной матч?
— Да.
— Так зачем Прокопенко предложили?
— Чтоб не забивал больше.
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