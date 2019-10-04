Игроки бельгийской команды попали в секс-скандал. На клубной базе изнасиловали девушку

Игрокам любительского бельгийского клуба «Эспойр Майнройс» грозит уголовная ответственность после того, как в сеть попал видеоролик, на котором видно, что в клубной столовой во время присутствия футболистов по полу ползала голая девушка, информирует The Sun.

По информации СМИ, на следующих кадрах видео было видно, как девушка занималась сексом с одним из игроков бельгийского клуба. Мать пострадавшей утверждает, что ее дочь находилась под воздействием каких-то веществ. Семья девушки подала иск против спортсменов.

Клуб отстранил на месяц одного из футболистов, а другого перевели в дублирующий состав.

— Пока известно только то, что на видео присутствуют некоторые игроки нашего клуба, но мы точно не знаем, что произошло, — приводит слова президента «Эспойр Майнройс» Джозефа Гайяра The Sun. — Мы собираемся разобраться во всей этой истории, которая на сегодняшней день достигла огромных масштабов.