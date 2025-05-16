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16 мая 2025, 18:31

Игрока «Базеля» Джаку наказали за поведение во время празднования чемпионства

Швейцарская футбольная лига дисквалифицировала на один матч полузащитника «Базеля» Тауланта Джаку за неподобающее поведение во время празднования чемпионства, говорится в пресс-релизе лиги.

Также футболиста оштрафовали на 7500 швейцарских франков (около 727 тысяч рублей) и назначили ему 18 часов общественных работ в рамках спортивного проекта.

Полузащитника наказали за публичные уничижительные комментарии в адрес других клубов «Цюриха» и «Грассхоппера» во время празднования на балконе у одной из площадей Базеля, а также за то, что зажег красную сигнальную ракету.

Инцидент произошел 10 мая. На следующий день футболист извинился за свое поведение, объяснив случившееся эмоциями от победы в чемпионате.

«Базель» завоевал свой первый чемпионский титул с 2017 года. Он стал седьмым для Джаки в составе этого клуба. При этом футболист решил завершить карьеру по окончании сезона-2024/25.

34-летний Джака пропустит воскресный матч с «Янг Бойз» и может вернуться на поле для участия в прощальном матче, завершающем сезон, против «Люцерна».

В сезоне-2024/25 опорный полузащитник провел 12 матчей, в которых не отметился голами и результативными передачами.

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Таулант Джака
ФК Базель
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