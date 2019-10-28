Игрок «Витесса» извинился перед Слуцким за оскорбление и вернулся к тренировкам

Полузащитник «Витесса» Ришедли Базур вернулся к тренировкам вместе с командой после оскорбления главного тренера Леонида Слуцкого?. Как отмечается в сообщении клуба, футболист извинился за свои слова.

— Базур вернулся в строй главной команды. Полузащитник принес свои извинения и с сегодняшнего дня сможет выходить на поле, — отмечается в сообщении клуба.

Напомним, что Базур ранее нецензурно нагрубил Слуцкому на одной из тренировок, сказав: «Отвали, я не хочу играть за твою команду». В ответ российский специалист выгнал его.

Это реплика стала следствием конфликта, произошедшего между Базуром и форвардом Джеем-Роем Гротом. Другим игрокам пришлось вмешаться. Уходя с поля, Базур также пригрозил Гроту, что, мол, «достанет его в раздевалке».

Базур перешел в «Витесс» из «Вольфсбурга» летом этого года. Он провел 9 матчей, в которых забил 2 гола.