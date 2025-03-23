Игрок валлийского «Барри Таун» получил тюремный срок за торговлю наркотиками

Полузащитник валлийского клуба «Барри Таун» Эван Пресс приговорен к 2 годам и 6 месяцам тюремного заключения за торговлю наркотиками, сообщает Daily Mirror.

Игрок признал вину в продаже кокаина в ходе судебного разбирательства.

«На данный момент мы не осведомлены обо всех фактах дела и не будем давать никаких дальнейших комментариев на данном этапе», — заявили в клубе.

24-летний Пресс является вице-капитаном «Барри Таун». Он провел за клуб 187 матчей, забил 11 мячей и сделал 9 голевых пасов.