Игрок «Спортинга» побил рекорд Роналду по самому раннему дебюту

«Спортинг» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Португалии обыграл «Жил Висенте» — 2:1. В компенсированное ко второму тайму время на замену вышел Жоэлсон Фернандеш. Он стал самым молодым игроком в истории клуба.

Фернандеш дебютировал в 17 лет, 4 месяца и 3 дня. Он побил рекорд пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду. Он провел первую встречу за команду против «Интера» в 17 лет, 6 месяцев и 9 дней.

Роналду в 25 матчах за «Спортинг» забил 3 гола. В 2003 году он перешел в «Манчестер Юнайтед».