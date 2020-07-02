Игрок «Спортинга» побил рекорд Роналду по самому раннему дебюту
2 июля 2020, 15:26
«Спортинг» в домашнем матче 29-го тура чемпионата Португалии обыграл «Жил Висенте» — 2:1. В компенсированное ко второму тайму время на замену вышел Жоэлсон Фернандеш. Он стал самым молодым игроком в истории клуба.
Фернандеш дебютировал в 17 лет, 4 месяца и 3 дня.
Он побил рекорд пятикратного обладателя «Золотого мяча» Криштиану Роналду. Он провел первую встречу за команду против «Интера» в 17 лет, 6 месяцев и 9 дней.
Роналду в 25 матчах за «Спортинг» забил 3 гола. В 2003 году он перешел в «Манчестер Юнайтед».
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...