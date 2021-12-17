Игрок сборной Армении Бичахчян может перейти в клуб из верхней части таблицы РПЛ
Юрий Горбенко, представитель полузащитника «Жилины» и сборной Армении Вагана Бичахчяна в переговорах с российскими клубами, рассказал «СЭ» о возможном переходе игрока в РПЛ.
«Мы ведем сейчас диалог с несколькими клубами из верхней части таблицы РПЛ о переходе Вагана Бичахчяна. Это талантливый армянский игрок, который к тому же может не считаться у нас легионером», — сказал Горбенко «СЭ».
В нынешнем сезоне чемпионата Словакии 22-летний Бичахчян сыграл в 15 матчах, в которых отличился 6 голами и 7 результативными передачами.
Портал Transfermarkt оценивает Бичахчяна в 600 тысяч евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю