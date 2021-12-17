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Игрок сборной Армении Бичахчян может перейти в клуб из верхней части таблицы РПЛ

21:48
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Юрий Горбенко, представитель полузащитника «Жилины» и сборной Армении Вагана Бичахчяна в переговорах с российскими клубами, рассказал «СЭ» о возможном переходе игрока в РПЛ.

«Мы ведем сейчас диалог с несколькими клубами из верхней части таблицы РПЛ о переходе Вагана Бичахчяна. Это талантливый армянский игрок, который к тому же может не считаться у нас легионером», — сказал Горбенко «СЭ».

В нынешнем сезоне чемпионата Словакии 22-летний Бичахчян сыграл в 15 матчах, в которых отличился 6 голами и 7 результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает Бичахчяна в 600 тысяч евро.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Рома

П1

26%

1.69

Обе забьют - да

19%

1.59

ТБ 3.0

18%

1.93
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Ливерпуль

Обе забьют - да

24%

1.72

П2

23%

1.58

Ф2 (-1.0)

14%

2.03
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Милан
Наполи

1X

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1.40

ИТБ1 (1.0)

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1.42

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Данил Алешин все материалы автора

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