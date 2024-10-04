Игрок мексиканской «Гвадалахары» кинул петарду во время пресс-конференции, пострадал оператор

Игрок мексиканской «Гвадалахары» Роберто Альварадо взорвал петарду во время пресс-конференции перед матчем 11-го тура лиги MX с «Атласом».

От взрыва пиротехнического устройства пострадал один из находившихся в помещении операторов, часть петарды попала ему в лицо. Футболист объяснил свой поступок желанием разыграть одного из партнеров по команде.

Представители лиги MX (высший дивизион в мексиканской системе лиг) заявили, что не могут каким-либо образом воздействовать на Альварадо, поскольку единственными субъектами, имеющими право налагать санкции, являются дисциплинарная комиссия и сам клуб.

Игрок впоследствии извинился перед представителями СМИ.

На счету 26-летнего Альварадо 22 матча и 3 гола за сборную Мексики.