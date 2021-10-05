Игрок греческого клуба найден мертвым в своей машине

Игрок греческого «Македоникоса» Никос Цуманис был найден мертвым, сообщает SDNA.

Тело 31-летнего защитника было обнаружено в его машине на пристани. Цуманиса объявили пропавшим без вести в понедельник. Согласно данным судмедэкспертизы, смерть наступила в результате удушения.

По данным источника, ранее он сообщил своему другу о финансовых проблемах и желании покончить с собой.

Цуманис присоединился к «Македоникосу» этим летом. Ранее он выступал за «Арис», «Ксанти», «Пантракикос» и «Керкиру» в высшей лиге Греции.