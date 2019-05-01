Форвард "Боавишты" Альберто Буэно посетил в больнице вратаря "Порту" Икера Касильяса и опубликовал фотографию с ним в Твиттере. Ранее стало известно, что голкипер перенес сердечный приступ и пропустит остаток сезона. В клубе заявили, что его жизни ничего не угрожает. При этом СМИ сообщали, что испанец может завершить карьеру.

- Мой друг! Ты силен и еще раз доказал это! Мы испугались, но ты – настоящий зверь!, - говорится в сообщении.

В СМИ также сообщалось, что Буэно сказал о том, что Касильяс находится в сознании и его состояние стабильное.

37-летний Икер Касильяс выступает за "Порту" с 2015 года. Он выиграл вместе с командой чемпионат и Суперкубок Португалии. Ранее он играл за "Реал"​, с которым пять раз выиграл чемпионат Испании и трижды - Лигу чемпионов.