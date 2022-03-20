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Сегодня, 18:53

Игрок «Акса» был удален с поля за невероятную затяжку времени. Видео

Роман Шишов
Корреспондент
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Любопытный эпизод произошел в матче 27-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» — «Фейеноорд». При счете 3:2 на 90+3-й минуте встречи нападающий хозяев Антони получил вторую желтую карточку за затяжку времени и был удален.

Игрок уже тянул время, когда к нему подбежал партнер по команде Душан Тадич и повалил его на землю, чтобы Антони еще немного полежал и продолжал имитировать повреждение. При этом Тадич начал жестикулировать, что Антони очень больно.

К месту событий подбежали игроки «Фейеноорда», требуя от судьи действий. Тренер при этом стал смеяться над произошедшим.

Примечательно, что Тадич забил второй гол «Аякса», а Антони — победный.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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