Игрок «Акса» был удален с поля за невероятную затяжку времени. Видео

Любопытный эпизод произошел в матче 27-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» — «Фейеноорд». При счете 3:2 на 90+3-й минуте встречи нападающий хозяев Антони получил вторую желтую карточку за затяжку времени и был удален.

Игрок уже тянул время, когда к нему подбежал партнер по команде Душан Тадич и повалил его на землю, чтобы Антони еще немного полежал и продолжал имитировать повреждение. При этом Тадич начал жестикулировать, что Антони очень больно.

К месту событий подбежали игроки «Фейеноорда», требуя от судьи действий. Тренер при этом стал смеяться над произошедшим.

Примечательно, что Тадич забил второй гол «Аякса», а Антони — победный.