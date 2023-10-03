Ибрагимович: «Я бы уничтожил Джеймса Бонда, но бесплатно я не буду работать»

Шведский футболист Златан Ибрагимович рассказал, что думает о легендарном киноперсонаже Джеймсе Бонде.

«Я бы уничтожил этого парня, однако мои услуги стоят очень дорого. Я не буду работать бесплатно», — цитирует нападающего Sportface.

42-летний швед завершил карьеру минувшим летом. В «Аяксе» форвард становился двукратным чемпионом Нидерландов, с «Интером» трижды выигрывал серию А, в «Барселоне» два раза побеждал в ла лиге.