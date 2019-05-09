Ибрагимович второй раз в сезоне не забил, "Гэлакси" проиграл "Коламбусу"

"Коламбус Крю" на своем поле переиграл "Лос-Анджелес Гэлакси" в матче регулярного чемпионата MLS (3:1) и прервал пятиматчевую серию поражений. Для клуба из Лос-Анджелеса это второе поражение кряду.

Капитан "Гэлакси" Златан Ибрагимович второй раз за сезон ушел с поля без забитого гола. В конце встречи мяч после его удара попал в перекладину.

MLS

Регулярный чемпионат

"Коламбус Крю" - "Лос-Анджелес Гэлакси" - 3:1 (1:0)

Голы: Зардес, 27 (1:0). Игуаин, 53 (2:0). Хименес, 66 (3:0). Стерес, 87 (3:1).