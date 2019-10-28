Ибрагимович вошел в символическую сборную МЛС по итогам сезона

Стала известна сборная лучших игроков МЛС по итогам прошедшего сезона, сообщает официальный Twitter лиги. Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович вошел в список из 11 футболистов.

Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:

вратарь — Вито Манноне («Миннесота Юнайтед»);

защитники — Ике Опара («Миннесота Юнайтед»), Майлз Робинсон («Атланта Юнайтед»), Уокер Циммерман («Лос-Анджелес»);

полузащитники — Карлос Вела («Лос-Анджелес»), Алехандро Посуэло («Торонто»), Карлес Хиль («Нью-Ингленд Революшн»), Эдуард Атуэста («Лос-Анджелес»), Макси Моралес («Нью-Йорк Сити»).

нападающие — Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси»), Джозеф Мартинес («Атланта Юнайтед»).

В прошедшем сезоне 38-летний Ибрагимович провел 31 матч за «Гэлакси», забил 31 гол и отдал 8 голевых передач.