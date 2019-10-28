Ибрагимович вошел в символическую сборную МЛС по итогам сезона
Стала известна сборная лучших игроков МЛС по итогам прошедшего сезона, сообщает официальный Twitter лиги. Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович вошел в список из 11 футболистов.
Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:
вратарь — Вито Манноне («Миннесота Юнайтед»);
защитники — Ике Опара («Миннесота Юнайтед»), Майлз Робинсон («Атланта Юнайтед»), Уокер Циммерман («Лос-Анджелес»);
полузащитники — Карлос Вела («Лос-Анджелес»), Алехандро Посуэло («Торонто»), Карлес Хиль («Нью-Ингленд Революшн»), Эдуард Атуэста («Лос-Анджелес»), Макси Моралес («Нью-Йорк Сити»).
нападающие — Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси»), Джозеф Мартинес («Атланта Юнайтед»).
В прошедшем сезоне 38-летний Ибрагимович провел 31 матч за «Гэлакси», забил 31 гол и отдал 8 голевых передач.
Not your average neighborhood squad.— Major League Soccer (@MLS) October 28, 2019
Meet 2019's MLS #BestXI! pic.twitter.com/7Armn0ijQF