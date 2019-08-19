Ибрагимович в образе героя мультсериала «Симпсоны»
09:47
Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович опубликовал в соцсетях картинку, где он изображен как герой мультсериала «Симпсоны». Рядом с ним Барт и Гомер Симпсоны в форме его команды.
Reinforcement @LAGalaxy pic.twitter.com/9prKnXXrbi— Zlatan Ibrahimovi? (@Ibra_official) August 19, 2019
Ранее швед сделал дубль в матче с «Сиэтлом», что позволило его команды свести матч вничью (2:2). В текущем сезоне 37-летний футболист провел 21 матч в регулярном чемпионате MLS и забил 20 мячей при трех голевых передачах.