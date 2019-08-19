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Ибрагимович в образе героя мультсериала «Симпсоны»

09:47
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Форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович опубликовал в соцсетях картинку, где он изображен как герой мультсериала «Симпсоны». Рядом с ним Барт и Гомер Симпсоны в форме его команды.

Ранее швед сделал дубль в матче с «Сиэтлом», что позволило его команды свести матч вничью (2:2). В текущем сезоне 37-летний футболист провел 21 матч в регулярном чемпионате MLS и забил 20 мячей при трех голевых передачах.

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