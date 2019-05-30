Ибрагимович сыграл на барабанах, празднуя гол

Форвард "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович отметился голом в матче регулярного чемпионата MLS против "Спортинг Канзас-Сити" (2:0). 37-летний швед необычным образом отпраздновал свой мяч – изобразил игру на барабанах.

"Играть на этих барабанах", – написал Ибрагимович в Твиттере в комментарии к фотографии своего празднования.

10-й гол Ибрагимовича помог "Гэлакси" обыграть "Спортинг". Видео