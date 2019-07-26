Ибрагимович считает, что на него ведется охота. Потому что он лучший

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович считает, что на него ведется "охота". Так швед прокомментировал инцидент со столкновением с защитником Мохамедом Муниром во время матча с "Гэлакси" (3:2).

В борьбе за верховой мяч форвард ударил соперника локтем в лицо, следствием чего стал перелом скулы. Дисциплинарный комитет MLS не стал наказывать 37-летнего Ибрагимовича за столкновение с защитником.

– Я прыгнул, как всегда это делаю, – приводит Goal слова Ибрагимовича. – Я не пытаюсь причинить боль сопернику, тут разница в том, что я выше всех. Чувствую, что на меня идет охота. Но когда ты лучший, за тобой всегда охотятся.

Ибрагимович не получил дисквалификацию за перелом скулы соперника. Видео