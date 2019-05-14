Ибрагимович предложил отказаться от ВАР

Нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович после стычки с вратарем "Нью-Йорк Сити" Шоном Джонсоном в матче MLS отметил, что нужно отказаться от системы видеопомощи арбитрам (ВАР). В конце встречи 37-летний швед пробил в перекладину, после чего голкипер соперника начал его толкать. Ибрагимович взял его за шею, и вратарь упал на газон.

– Я сказал судье, что соперник притворяется, ведь я его не трогал, – цитирует Ибрагимовича ESPN. - Он меня ударил. Я сыграл в мяч и сказал арбитру, что не касался вратаря. Потом я предложил ему воспользоваться видеоповтором, ведь ВАР нужен именно для таких моментов. Но он не стал этого делать.

Я знаю лишь то, что коснулся мяча и не коснулся вратаря. У нас есть видеоповторы. Думаю, нам нужно отказаться от ВАР и не играться с ним.