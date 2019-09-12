Ибрагимович не спас «Лос-Анджелек Гэлакси» от второго кряду поражения

«Лос-Анджелес Гэлакси» потерпел второе подряд поражение в регулярном чемпионате MLS. Команда форварда Златана Ибрагимовича на выезде уступила «Колорадо». Сам 37-летний швед отыграл всю встречу.

MLS

Регулярный чемпионат

«Колорадо Рэпидз» — «Лос-Анджелес Гэлакси» — 2:1 (0:0)

Голы: Бассетт, 79 (1:0). Гонсалес, 82 (1:1). Мескида, 85 — с пенальти (2:1).