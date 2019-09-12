Ибрагимович не спас «Лос-Анджелеc Гэлакси» от второго кряду поражения
06:07
«Лос-Анджелес Гэлакси» потерпел второе подряд поражение в регулярном чемпионате MLS. Команда форварда Златана Ибрагимовича на выезде уступила «Колорадо». Сам 37-летний швед отыграл всю встречу.
MLS
Регулярный чемпионат
«Колорадо Рэпидз» — «Лос-Анджелес Гэлакси» — 2:1 (0:0)
Голы: Бассетт, 79 (1:0). Гонсалес, 82 (1:1). Мескида, 85 — с пенальти (2:1).
#Rapids96 find the lead again! 2-1 #COLvLA pic.twitter.com/kW37TOjO1p— Major League Soccer (@MLS) September 12, 2019
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