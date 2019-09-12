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Ибрагимович не спас «Лос-Анджелеc Гэлакси» от второго кряду поражения

06:07
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«Лос-Анджелес Гэлакси» потерпел второе подряд поражение в регулярном чемпионате MLS. Команда форварда Златана Ибрагимовича на выезде уступила «Колорадо». Сам 37-летний швед отыграл всю встречу.

MLS

Регулярный чемпионат

«Колорадо Рэпидз» — «Лос-Анджелес Гэлакси» — 2:1 (0:0)

Голы: Бассетт, 79 (1:0). Гонсалес, 82 (1:1). Мескида, 85 — с пенальти (2:1).

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