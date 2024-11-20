Альварес — о победе Аргентины над Перу: «Я поздравил Мартинеса, это был отличный гол»

Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес высказался о победном голе капитана команды Лаутаро Мартинеса в ворота Перу в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 (1:0).

Мартинес поразил ворота с передачи Лионеля Месси на 55-й минуте встречи.

«Мы должны гордиться тем, чего достигли. Я поздравил Лаутаро, это был отличный гол. Мы должны продолжать в том же духе», — цитирует Альвареса аккаунт национальной команды Аргентины в социальной сети X.

Аргентинская сборная с 25 очками лидирует в турнирной таблице.