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Сегодня, 07:07

Альварес — о победе Аргентины над Перу: «Я поздравил Мартинеса, это был отличный гол»

Даниил Аршавский
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Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес высказался о победном голе капитана команды Лаутаро Мартинеса в ворота Перу в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 (1:0).

Мартинес поразил ворота с передачи Лионеля Месси на 55-й минуте встречи.

«Мы должны гордиться тем, чего достигли. Я поздравил Лаутаро, это был отличный гол. Мы должны продолжать в том же духе», — цитирует Альвареса аккаунт национальной команды Аргентины в социальной сети X.

Аргентинская сборная с 25 очками лидирует в турнирной таблице.

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Перу по футболу
Лаутаро Мартинес
Хулиан Альварес
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