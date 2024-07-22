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Сегодня, 12:06

Худяков прокомментировал свой переход в «Штурм»

Виктория Кравченко
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Российский голкипер Даниил Худяков прокомментировал переход в австрийский «Штурм».

«Штурм» — большой клуб в Австрии, который регулярно играет в еврокубках. Я очень рад, что могу сделать следующий шаг в своей карьере здесь, в Граце. Моя цель — совершенствоваться и развиваться как футболист каждый день. Я рад усердно работать вместе с другими голкиперами и всей командой и, надеюсь, проведу успешный сезон», — цитирует Худякова пресс-служба клуба.

Экс-голкипер «Локомотива» заключил контракт до 2028 года на правах свободного агента.

Худяков является воспитанником академии «Локомотива». За основную команду красно-зеленых он отыграл 34 матча во всех турнирах (6 из них — на ноль) и пропустил 61 гол.

Даниил Худяков
ФК Штурм
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