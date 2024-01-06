Хуан Мата покинул японский «Виссел Кобе»

Полузащитник Хуан Мата покинул «Виссел Кобе» в связи с истечением срока действия контракта.

«Я очень рад, что стал частью исторического момента, когда клуб впервые выиграл чемпионат. Я никогда не забуду те моменты, которые мы создали вместе», — отметил футболист.

Мата перешел в «Виссел Кобе» в сентябре 2023 года и провел за японский клуб 1 матч.

35-летний испанец также играл в таких командах, как «Галатасарай», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Валенсия» и «Реал». Он является обладателем Кубка Испании, двукратным обладателем Кубка Англии и победителем Лиги чемпионов.