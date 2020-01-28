Бывший полузащитник ЦСКА и «Милана» Кейсуке Хонда может продолжить карьеру в Бразилии. 33-летний японец принял предложение «Ботафого», сообщает O Globo.

В ближайшее время он должен прилететь в Бразилию, чтобы официально подписать контракт.

Последним клубом Хонды был голландский «Витесс». Его он пополнил уже по ходу текущего сезона на правах свободного агента, однако после первой части чемпионата покинул Голландии.

Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказывал, что Хонда мечтает сыграть за сборную Японии на Олимпийских играх в Токио.