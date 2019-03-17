Хет-трик Руни помог "Ди Си Юнайтед" разгромить "Реал Солт-Лейк"

"Ди Си Юнайтед" обыграл "Реал Солт-Лейк" (5:0) в матче регулярного чемпионата MLS.

В составе победителей хет-трик сделал бывший форвард "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" Уэйн Руни. Также отличились Лукас Родригес и Улисес Сегура.

"Реал Солт Лейк" заканчивал матч вдевятером. У команды были удалены Джефферсон Саварино и Марсело Силва.

MLS

Регулярный чемпионат

"Ди Си Юнайтед" - "Реал Солт-Лейк" - 5:0 (2:0)

Голы: Руни, 34, с пенальти, 41, 65, Родригес, 76, Сегура, 80

Удаления: Саварино, 45+3, Силва, 67 (оба - "Реал Солт-Лейк")