Хет-трик Понсе помог Аргентине разгромить Боливию. Видео
05:32
Молодежная сборная Аргентины разгромила сверстников из Боливии в товарищеском матче (5:0). Хет-трик в составе аргентинцев оформил нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе.
Товарищеский матч
Сборные до 23 лет
Аргентина — Боливия — 5:0 (1:0)
Голы: Альварес, 31 (1:0). Валенсуэла, 46 (2:)). Понсе, 68 (3:0). Понсе, 73 (4:0). Понсе, 90 (5:0).
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