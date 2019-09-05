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Хет-трик Понсе помог Аргентине разгромить Боливию. Видео

05:32
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Молодежная сборная Аргентины разгромила сверстников из Боливии в товарищеском матче (5:0). Хет-трик в составе аргентинцев оформил нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе.

Товарищеский матч

Сборные до 23 лет

Аргентина — Боливия — 5:0 (1:0)

Голы: Альварес, 31 (1:0). Валенсуэла, 46 (2:)). Понсе, 68 (3:0). Понсе, 73 (4:0). Понсе, 90 (5:0).

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