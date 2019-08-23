Хенрик Ларссон покинул «Хельсинборг» из-за оскорблений

Главный тренер «Хельсинборга» Хенрик Ларссон ушел со своего поста. Специалист мотивировал свое решение нежелание выслушивать в дальнейшем множество оскорблений, которые сыпались в его адрес, сообщает официальный сайт клуба.

Ларссон возглавил «Хельсинборг» только в середине июня. С тех пор команда провела девять матчей — два выиграла, два сыграла вничью и пять проиграла. На данный момент клуб занимает 12-е место в турнирной таблице лишь на два очка опережает 14-е место, которое отправляет в стыковые матчи за право остаться в элите и на четыре балла — вылетающее напрямую 15-е место.

В предыдущий раз Ларссон покинул «Хельсинборг» в 2016 году, когда команда вылетела из высшего дивизиона.