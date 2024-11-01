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Сегодня, 12:52

Хайкин заявил, что хочет получить норвежский паспорт

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский голкипер «Буде-Глимт» Никита Хайкин признался, что хочет получить гражданство Норвегии.

«Да, я этого хочу. Не из-за футбола, а из-за моей семьи. У меня есть невеста-норвежка, и я планирую здесь жить. Я бы хотел стать норвежцем, и я люблю эту страну», — цитирует Хайкина NRK.

Хайкин перешел в «Буде-Глимт» в 2019 году. Год назад голкипер на правах свободного агента перебрался в английский «Бристоль Сити», но вернулся в норвежский клуб уже несколько месяцев спустя.

За все время Хайкин провел 196 матчей за «Буде-Глимт», пропустил 207 мячей и 70 раз отыграл на ноль.

Никита Хайкин
Футбол
ФК Буде-Глимт
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