Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 16:01

Хайкин — об уходе из «Бристоль Сити»: «Шанса я не получил, меня такая ситуация не устраивала»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Никита Хайкин.
Никита Хайкин.
Фото ФК «Буде-Глимт»

Российский вратарь Никита Хайкин рассказал, почему решил уйти из английского «Бристоль Сити» и вернуться в норвежский «Буде-Глимт».

«У меня была мечта — попробовать себя в Англии. Появились варианты, мне захотелось поехать в «Бристоль», — сказал Хайкин. — При этом уход из «Буде-Глимт» дался мне нелегко, потому что здесь я всегда чувствовал себя как дома и именно в Буде вырос как футболист.

В «Бристоле» сложилась такая ситуация: ушел основной вратарь, и я был готов бороться за место в условиях здоровой конкуренции. Реальность оказалась иной — шанса я не получил. Можно понять тренера — он не менял победный состав. Но и меня такая ситуация не устраивала. Плюс к этому мой краткосрочный контракт подходил к концу. Я не видел, куда все это идет. В нужный момент на меня вышел «Буде-Глимт» и предложил более долгосрочный и выгодный проект — это было отличное предложение, от которого трудно было отказаться в тот момент. Благодарен «Бристолю» за заботу и условия для тренировок, но я ехал в Англию с четко поставленной целью — играть. И когда зашел разговор о возвращении в «Буде», то сомнений не было, мы очень быстро все согласовали.

Если в моей карьере вновь произойдут изменения, то это в первую очередь это должно стать для меня шагом вперед. И, конечно, клуб должен получить от этого выгоду. Мои цели остались прежними: еврокубки и игра в лигах топ-5 Европы. Однако сейчас я мотивирован достигать успехов с «Буде-Глимт», как и раньше».

27-летний Хайкин заключил контракт с «Буде-Глимт» до лета 2026 года. В составе норвежского клуба Хайкин выступал с 2019 по 2022 год и стал двукратным чемпионом страны.

dsadadad
Никита Хайкин
Футбол
ФК Буде-Глимт
1
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Проклял партнера по команде ради поездки на чемпионат мира? Дикая история из сборной Аргентины
Овечкину подарили клюшку сборной СССР с Суперсерии-1974
Нечистая сила: чем опасна поставка Украине снарядов с обедненным ураном
В Севастополе сообщили об обнаружении упавшего в Черное море БПЛА США
Военный эксперт рассказал об опасности снарядов с обедненным ураном
Путин: Россия будет вынуждена реагировать на поставку Украине оружия с ядерным компонентом
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Точилин: «У Хайкина есть все задатки для перехода в более статусный клуб»

Агент: «Похоже, Азмун все же не приедет в сборную Ирана»
Новости
RSS RSS
Все новости